Акции "Сургутнефтегаза" продолжили дорожать четвертую сессию подряд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром в понедельник продолжили ралли, начавшееся без новостей в прошлую среду. Их цена обновила максимум с мая 2006 года и нацелилась на исторический пик.

К 10:16 они дорожали на 4,6%, до 48,74 рубля, объем торгов превысил 1,627 млрд рублей. На максимуме котировки достигали 48,91 рубля (рост на 5%). Привилегированный акции "Сургута" подорожали на 1,6%, до 40,06 рубля.

По рыночной капитализации "Сургутнефтегаз" на прошлой неделе вышел на 7-место с показателем 2,05 трлн рублей.

В компании отказываются комментировать ралли.

Исторический максимум по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" был зафиксирован 5 мая 2006 года - 50,469 рубля.

Индекс МосБиржи утром в понедельник обновил свой пик и поднялся до 2894,49 пункта (+0,7%), индекс РТС вырос до 1427,29 пункта (+0,4%).

Предыдущий взлет котировок "Сургутнефтегаза" начался в конце августа на новости о том, что компания создала дочернюю структуру ООО "Рион" с уставным капиталом 10 млн рублей. "Рион" заявил среди своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Это вызвало предположения, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С 29 августа по 4 сентября взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" достигал 40%, "префов" - 20%.

Глава компании Владимир Богданов в сентябре объяснил, что "Рион" создали, чтобы грамотно управлять структурами "Сургута" и что рост котировок спровоцировали спекулянты.