"Сургутнефтегаз" получил 190 тысяч своих акций с баланса недействующих компаний

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил требования ПАО "Сургутнефтегаз" и передал в его распоряжение бесхозные акции нефтяной компании - 184 336 обыкновенных и 5803 привилегированных.

Текущая рыночная стоимость такого пакета - около 5 млн рублей.

Согласно материалам на сайте суда, в один иск объединена передача бесхозных акций "Сургутнефтегаза", которые прежде числились на балансе 32 компаний. К настоящему моменту все они являются недействующими: либо исключены из ЕГРЮЛ, либо сведения в ЕГРЮЛ отсутствуют, либо произошел роспуск после ликвидации.

Большинство компаний, с баланса которых списываются акции "Сургутнефтегаза", ранее относились к российской юрисдикции. Но присутствуют и зарубежные юрлица, например, кипрские Adwick Limited (деятельность прекращена в 2014 году), Pikeston Investments Limited и Minmed Investments Limited (деятельность обоих прекращена в 2013 году), Mapleleaf Trading Limited (добровольно ликвидирована в 2002 году).

Кроме того, в перечне иска "Сургутнефтегаза" компания из американского штата Делавэр - Balfour Financial Corporation, по поводу которой уточняется - "доступ к реестру отсутствует". Также в списке британская компания Lambton Limited, деятельность которой прекращена в 2010 году.

"Сургутнефтегаз" несколько лет занимается последовательным сбором своих бесхозных акций. В конце 2019 года на фоне взлета своих котировок компания активизировала борьбу за такие бумаги, подав ряд исков о зачислении их на собственный баланс. Тогда компания выиграла сразу несколько судебных дел, по их итогам она накопила более 1 млн казначейских обыкновенных акций (около 0,003% от их общего количества). Следуя законодательству, эмитент должен либо погасить такие акции, либо продать. Компания выбрала второй вариант. В октябре 2020 года "Сургутнефтегаз" продал со своего баланса 1 079 979 обыкновенных акций.

Однако были прецеденты, когда суды отказывали "Сургутнефтегазу" в получении ее бесхозяйных акций. Так, компания дошла до Верховного суда с заявлением о признании бесхозяйными 25 313 привилегированных акций, числящихся в реестре акционеров за ОАО Инвестиционно-финансовая компания "Логрус". В этом случае судебные инстанции признали недоказанной бесхозяйность акций, Верховный суд также отказал "Сургутнефтегазу" в просьбе.