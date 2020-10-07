Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Спрос на акции "Совкомфлота" в ходе IPO на "Московской бирже" распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, высокую активность проявили розничные инвесторы, обеспечившие около 15% спроса, свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", одного из организаторов сделки.

На бирже начались торги бумагами компаниями под торговым кодом FLOT. В первые минуты торгов бумаги дешевели на 2,9% на фоне снижения индексов РТС и Мосбиржи на 0,7-0,9%. Затем падение котировок достигло 7,6% (до 97 рублей за штуку) на фоне снижения основных фондовых индексов на 0,5-0,7%.

Цена размещения, как и ожидалось, составила 105 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.

"По итогам IPO ПАО "Совкомфлот" подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года", - сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

"Несмотря на сложный внешний фон, обусловленный, в первую очередь, пандемией COVID-19 и геополитическими событиями, данная сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы", - отметил банкир.

По его словам, характерной особенностью именно этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, сообщил Квасов. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали инвестиционные фонды из Великобритании. Он считает, что инвесторы отметили как уникальность бизнес-модели компании, так и высокий профессионализм менеджмента, и это послужило залогом успеха сделки.

"Совкомфлот", которого российские власти годами готовили к частичной приватизации, объявил о намерении провести IPO 15 сентября. Предварительные параметры сделки были раскрыты 28 сентября, диапазон цены размещения - от 105 до 117 рублей за акцию - предусматривал оценку всей компании до допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей ($2,7-3 млрд).

Всего компания размещает 408 296 691 акцию (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации), сказано в сообщении эмитента. Исходя из цены размещения это соответствует привлечению около 42,9 млрд рублей.

"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.

При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%. Государство сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%.

"Благодаря IPO "Совкомфлот" получил доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития - акционерному капиталу", - заявил гендиректор компании Игорь Тонковидов.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менеджером является ING.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии 2020 года выросла почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $226,4 млн. Выручка за этот период увеличилась на 19,8%, до $951,3 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ, за вычетом переменных рейсовых расходов) - на 31,8%, до $782,7 млн, EBITDA - на 54,7%, до $578,6 млн.

Чистый долг компании на 30 июня 2020 года составил $2,76 млрд, показатель LTM EBITDA $1,03 млрд, соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 2,7х.