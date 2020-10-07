Омский токсиколог уточнил, когда Навальному давали атропин

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев рассказал, когда и сколько атропина вводили Алексею Навальному, когда тот был госпитализирован в Омске. Слова Сабаева подтверждает медбрат бригады скорой помощи.

"Утверждение Навального о том, что ему с самого начала - еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, - вводился атропин - неправда. Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами", - сказал Сабаев.

По его словам, диагноз "отравление" был первым и основным при поступлении Навального в больницу, но потом его исключили по целому ряду исследований.

Медбрат бригады омской скорой медицинской помощи Артем Чернявский подтвердил слова Сабаева.

"Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолёта сотрудниками "Скорой помощи" атропина - не более чем выдумка. Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился", - сказал Чернявский.

Состояние пациента с первых минут было расценено ими "как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата", добавил медбрат.

"Пациенту проводился стандартный для "скорой помощи" набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу", - добавил Чернявский.

По словам Сабаева, быстрому восстановлению Навальный обязан действиям врачей в омской больнице.

8 сентября Сабаев уже заявлял журналистам, что Навальному ввели атропин, поскольку у пациента наблюдался холинергический синдром, но он проявлялся мозаично и кратковременно, чего не бывает при фосфорорганических отравлениях. "Мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин - это не только антидот при фосфорорганических соединениях, это еще и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в определенных ситуациях", - говорил тогда Сабаев.

Он подчеркивал, что при фосфорорганических соединениях холинергический синдром постоянный, и с ним нужно бороться очень большими дозами атропина, в сотни раз превышающими терапевтические. "Более того, при отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта аппаратура не использовалась, поскольку не было показаний", - отметил токсиколог.

Ранее Навальный в соцсетях и в интервью не раз говорил, что атропин как антидот ему ввели врачи скорой помощи, и благодарил их за спасение жизни. В интервью Юрию Дудю он уточнил, что атропин ему вкололи и фельдшеры, и затем реанимационная бригада.

9 сентября Zeit со ссылкой на источники сообщил, что в руководстве Германии считают, что Навальный выжил благодаря "цепочке благоприятных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин".

По версии Берлина и Организации по запрету химического оружия, Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". По версии российских медиков, у политика произошло нарушение углеводного обмена на фоне обострения панкреатита. В России до сих пор не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту случившегося.