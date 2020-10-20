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Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента

Такое решение комиссия по дебатам приняла после того, как первые дебаты кандидатов в президенты США превратились в хаос

Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента
Первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена
Фото: Reuters

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по президентским дебатам в США приняла новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.

Выборы в США - 2020

В начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос, не прерываясь. В это время микрофон кандидата-оппонента будет отключен. Во время открытой дискуссии микрофоны обоих кандидатов будут работать одновременно.

Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. По подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.

Трамп подтвердил свое участие в дебатах, хотя и считает их условия несправедливыми.

"Я буду участвовать, я просто думаю, что это очень несправедливо", - сказал Трамп журналистам.

Несправедливо, по его мнению, то, что были изменены темы дебатов, а их ведущий "полностью предвзят".

Данное решение комиссия по дебатам приняла после того, как первые президентские дебаты между Трампом и Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз. После первых дебатов Байден высказывал к комиссии пожелание изменить правила.

"Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов", - сказал Байден на следующий день после первых дебатов.

Предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах. В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым". Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав уделить больше внимания вопросам внешней политики.

Среди тем, которые будут обсуждаться, - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло, в свою очередь, заявил: "Кампании и комиссия договорились несколько месяцев назад, что модератор дебатов будет выбирать темы. Кампания Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с новыми вопросами о своем катастрофическом ответе на COVID-19. Как обычно, президент больше заботится о правилах дебатов, чем о том, чтобы оказать стране, находящейся в кризисе, необходимую ей помощь."

Хроника 09 января 2018 года – 20 октября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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