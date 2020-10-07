Мишустин заявил о преодолении "коронавирусного" ажиотажа вокруг еды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии коронавируса и обеспечила собственную продовольственную безопасность, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса, и, по факту, решена задача продовольственной безопасности", - сказал он, выступая перед участниками российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в среду.

"Сейчас ведем работу по укреплению нашей продовольственной независимости, развиваем импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции", - добавил глава правительства.

Мишустин отметил, что немало делается для технологического обновления АПК, локализации производства необходимой техники, создания нового оборудования, такого как беспилотный комбайн. "Мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских территорий", - продолжил премьер.

Он отметил, что в текущем году стартовала программа льготной сельской ипотеки, которой уже воспользовалось свыше 20 тыс. человек в 81 регионе.

"Будем и дальше развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые создают современный агропром, жили в нормальных условиях", - пообещал он.

Глава правительства заявил, что в четверг, 8 октября, на заседании правительства будут подводиться предварительные итоги уборочной кампании, но "уже сейчас понятно, что урожай будет больше прошлогоднего, и чтобы обеспечить потребности людей круглый год, мы продолжаем наращивать производство овощей защищенного грунта". По его словам, в текущем году прирост тепличного урожая составит 20% по сравнению с 2019 годом.

Также премьер рассказал, что за 8 месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После выступления Мишустин вручил госнаграды работникам АПК из различных регионов. В частности, три человека удостоились медали ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени. Кроме того, еще семь человек были удостоены званий "заслуженный деятель науки", "заслуженный работник пищевой индустрии" и "заслуженный работник сельского хозяйства".