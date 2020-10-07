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Более 1,6 тыс. человек эвакуировали под Рязанью из-за взрывов снарядов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов Рязанской области, где произошел пожар на складе с боеприпасами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Кроме того, на место ЧП вылетает глава ведомства Евгений Зиничев.

По данным министерства, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР (Центр по проведению спасательных операций особого риска) "Лидер", в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны) с робототехническим комплексом тяжелого класса.

В настоящее время ведомство наращивает группировку спасателей на месте ЧП. "К реагированию привлечены 100 человек и 26 единиц техники", - отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщали, что проводится эвакуация жителей более 10 населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от места ЧП.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате возгорания травы произошел пожар на территории складов с боеприпасами. В результате боеприпасы начали взрываться.

МЧС Рязанская область Евгений Зиничев

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