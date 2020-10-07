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Источник узнал о госпитализации двух человек из-за взрывов под Рязанью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Рязанской области пять жителей Скопинского района обратились к врачам в связи со взрывами на складе с боеприпасами, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района.

"За помощью обратились пять человек, двое госпитализированы. Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы", - сказал он.

Взрывы на складе в бывшей воинской части близ поселка Желтухина начались, предположительно, из-за возгорания травы. Там начался пожар, огонь распространился на весь бывший полигон.

В зоне пожара началась массовая эвакуация. По последним данным, из 14 населенных пунктов были вывезены около 1600 человек. На место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

Рязанская область Скопинский район МЧС Евгений Зиничев

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