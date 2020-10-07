Источник узнал о госпитализации двух человек из-за взрывов под Рязанью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Рязанской области пять жителей Скопинского района обратились к врачам в связи со взрывами на складе с боеприпасами, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района.

"За помощью обратились пять человек, двое госпитализированы. Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы", - сказал он.

Взрывы на складе в бывшей воинской части близ поселка Желтухина начались, предположительно, из-за возгорания травы. Там начался пожар, огонь распространился на весь бывший полигон.

В зоне пожара началась массовая эвакуация. По последним данным, из 14 населенных пунктов были вывезены около 1600 человек. На место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.