Более 10 поселков эвакуируют под Рязанью из-за ЧП на военном складе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов в Рязанской области из-за пожара на территории складов с боеприпасами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным МЧС, перекрыто движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий".

В пресс-службе отметили, что на место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность также приведен самолет Ил-76 МЧС России.

"К реагированию привлечены 40 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 3 единицы техники", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что для руководства эвакуацией граждан на место происшествия выехали вице-губернатор области Игорь Греков, а также главы Ряжского и Скопинского муниципальных районов.

По данным собеседника агентства, эвакуированы, в частности, жители четырех населенных пунктов: Лыково, Нагорное, Александрово и Чирково Скопинского района. Из-за пожара закрыты две бензозаправки.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате возгорания травы произошел пожар на территории складов с боеприпасами. В результате боеприпасы начали взрываться.