Возможной причиной пожара под Рязанью назвали поджог травы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Человеческий фактор рассматривается в качестве одной из основных версий природного пожара, перекинувшегося на склады с боеприпасами под Рязанью, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района.

"Предположительно (причина - ИФ) человеческий фактор. Или сельхозпал или нерадивые туристы. Трава сухая, загорелась, распространение огня было молниеносным", - сказал источник.

По его словам, пока пожар не удается взять под контроль, огонь распространяется.

Днем 7 октября в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории склада с боеприпасами, слышатся взрывы.

Жителей населенных пунктов Рязанской области, где произошел пожар на складе боеприпасов, эвакуируют в близлежащие районы.

Минобороны РФ усиливает авиационную группировку для тушения пожара, специальный пожарный поезд РЖД прибыл к месту ЧП.