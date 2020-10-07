Взрывы боеприпасов под Рязанью начались после пожара на арсенале

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ получила данные, что взрывы боеприпасов на складах в Рязанской области произошли в результате пожара, возникшего на технической территории арсенала.

Как заявили в надзорном ведомстве, по данному факту Военной прокуратурой округа начата проверка. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На технической территории комплексной базы хранения боеприпасов Западного военного округа Минобороны в Скопинском районе днем 7 октября разгорелся пожар на территории складов с боеприпасами, а затем начались взрывы боеприпасов. На данный момент, эвакуированы более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов, находящихся рядом со складом боеприпасов. На место ЧП вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.