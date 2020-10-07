Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Взрывы боеприпасов под Рязанью начались после пожара на арсенале

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ получила данные, что взрывы боеприпасов на складах в Рязанской области произошли в результате пожара, возникшего на технической территории арсенала.

Как заявили в надзорном ведомстве, по данному факту Военной прокуратурой округа начата проверка. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На технической территории комплексной базы хранения боеприпасов Западного военного округа Минобороны в Скопинском районе днем 7 октября разгорелся пожар на территории складов с боеприпасами, а затем начались взрывы боеприпасов. На данный момент, эвакуированы более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов, находящихся рядом со складом боеприпасов. На место ЧП вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Рязанская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом

Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Более 10 поселков эвакуируют под Рязанью из-за ЧП на военном складе

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Яровая подготовила новый пакет поправок

Яровая подготовила новый пакет поправок

На горящем складе боеприпасов под Рязанью начались взрывы

Мишустин заявил о преодолении "коронавирусного" ажиотажа вокруг еды

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');