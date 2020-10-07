Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 60 регионах РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 60 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то к снижению - где соблюдаются меры", - сказала Попова в интервью на "России 1" (ВГТРК) в среду.

Она отметила, что все больше начинает болеть людей старше 60 лет, и они болеют тяжелее. Детей болеет немного, нет вспышек и в образовательных учреждениях, однако есть некоторое "напряжение" в вузах, где не соблюдали ограничения.

Но основная категория заболевших - в возрасте от 30 до 49 лет, отметила Попова.

"Или будем соблюдать (ограничения) - или придется принимать какие-то другие меры", - сказала она.

В России за последние сутки выявлено 11 115 новых случаев заражение коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано уже 1 248 619 заболевших, 21 865 человек погибли.