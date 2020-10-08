Жители Казани сообщили об очереди из скорых у инфекционной больницы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Жители Казани в соцсетях рассказали об очередях из машин скорой помощи, стоящих в несколько рядов у Республиканской клинической инфекционной больницы. В Минздраве Татарстана это объяснили всплеском ОРВИ.

"Жители очень настороженно относятся к своему здоровью. При малейших признаках ОРВИ и подъеме температуры вызывают скорую помощь и настаивают на проведении КТ-диагностики", - сказал представитель ведомства.

По его словам, сейчас начался традиционный осенний всплеск заболеваемости ОРВИ, который наложился на ситуацию с пандемией. При наличии подозрения на внебольничную пневмонию, бригады скорой помощи доставляют заболевших в РКИБ, которая работает как провизорный госпиталь для приема пациентов до уточнения диагноза COVID-19.

"По этой причине может возникать скопление машин скорой помощи. Во время ожидания пациенты находятся под наблюдением, очередность распределяется исходя из экстренности", - отметили в министерстве.