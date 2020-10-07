Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

Замглавы Минобороны на пожарном танке въехал на территорию горящего арсенала

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков на пожарном танке осмотрел территорию горящего в Рязанской области склада с боеприпасами, сообщили в ведомстве в среду.

Там отметили, что Булгаков из пожарного танка вместе со специалистами Минобороны осмотрел охваченную пожаром складскую территорию арсенала и оценил сложившуюся обстановку. Сейчас идет рабочее совещание по ситуации с пожаром.

В РоссииБоеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться режеЧитать подробнее

Группировка Минобороны, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. Задействована техника: робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", БЛА "Орлан-10", инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые начали взрываться. Пострадали шесть человек. Более 20 человек обратились за медпомощью. Девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений, полностью сгорели.

В двух районах области введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность.

Рязанская область Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 60 регионах РФ

Следователи возбудили дело по факту взрывов боеприпасов под Рязанью

Что произошло за день: среда, 7 октября

До шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале под Рязанью

Боеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться реже

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');