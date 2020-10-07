Замглавы Минобороны на пожарном танке въехал на территорию горящего арсенала

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков на пожарном танке осмотрел территорию горящего в Рязанской области склада с боеприпасами, сообщили в ведомстве в среду.

Там отметили, что Булгаков из пожарного танка вместе со специалистами Минобороны осмотрел охваченную пожаром складскую территорию арсенала и оценил сложившуюся обстановку. Сейчас идет рабочее совещание по ситуации с пожаром.

Группировка Минобороны, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. Задействована техника: робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", БЛА "Орлан-10", инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые начали взрываться. Пострадали шесть человек. Более 20 человек обратились за медпомощью. Девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений, полностью сгорели.

В двух районах области введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность.