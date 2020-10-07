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Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью достигло восьми

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при пожаре на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области выросло до восьми человек, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения региона.

"Число пострадавших увеличилось до восьми человек. Еще двоим медицинская помощь была амбулаторно оказана в Ряжской больнице. В стационарах по-прежнему находятся пять человек", - сказала представитель министерства.

Пятеро госпитализированных - местные жители, они находятся в состоянии разной степени тяжести. В Скопинской больнице находится семейная пара, поступившая туда сразу после возгорания, один из супругов в тяжелом состоянии в реанимации. Позднее в эту больницу поступила еще одна женщина. В Ряжской больнице остается еще одна семейная пара. Одного пострадавшего, помешенного ранее в больницу, выписали.

Днем в среду в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, на арсенале начались взрывы. В Скопинском и Ряжском районах области введен режим ЧС. В некоторых населенных пунктах области отключили газ.

Из-за взрывов и пожара более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов Рязанской области были эвакуированы. В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" сообщили, что вечером среды в пунктах временного размещения из-за пожара находятся 139 человек, эвакуированных из населенных пунктов Рязанской области.

Военные следователи по факту взрыва возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Для расследования создана следственная группа.

Рязанская область

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