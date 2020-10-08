Минобороны РФ привлекло допсилы к тушению складов в Рязанской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России нарастило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области. Более 650 военнослужащих участвуют в тушении, сообщили в ведомстве.

Ночью военным удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, были определены предварительные варианты действий по ликвидации последствий пожара, сказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который находится на месте ЧС.

Он также сообщил, что людей, проживающих рядом с арсеналом, расселили. "Всего в настоящее время в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, которые в полном объеме обеспечены питанием", - сказал Булгаков, которого цитирует Минобороны РФ.

Днем 7 октября в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться. Свыше 2 тыс. 300 человек эвакуированы из населенных пунктов Рязанской области, находящихся неподалеку от места ЧП.

Военные следователи по факту взрыва возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Для расследования создана следственная группа.