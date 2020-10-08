Замдиректора школы на Камчатке заподозрили в насилии над третьеклассницей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ Елизовского района, которого заподозрили в сексуальном насилии над ученицей младших классов. Об этом сообщает в четверг Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено 5 октября в помещении школьного класса. Подозреваемый арестован. В ходе следствия будет проведена судебная экспертиза.