Госпитализированы уже 14 пострадавших от взрывов на рязанском арсенале

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В больницы поступило уже 14 пострадавших от взрыва и пожаров на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, сообщил региональный Минздрав.

На 9 утра четверга в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра на 9 часов утра находилось 10 человек. Это первые пострадавшие, которых доставили в среду, сразу после происшествия. Одна женщина лежит в реанимации. Утром в четверг поступил еще один пострадавший.

В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести.

По данным пресс-службы, "в течение ночи в стационар центра поступили еще восемь человек, косвенно пострадавших. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты".

В эвакуационные госпитали обратились 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью. В эвакопунктах работают терапевт, психологи, фельдшеры. Помощь оказана шести обратившимся, которые переведены на амбулаторное лечение.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов бывшей воинской части начались днем 7 октября из-за возгорания сухой травы. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).