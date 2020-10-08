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Восстановлено движение по трассе "Каспий" в районе горевшего склада под Рязанью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение по федеральной трассе "Каспий", которую перекрывали в среду из-за пожара на военном складе под Рязанью, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Он напомнил, что железнодорожное движение в районе ЧС не прерывалось.

По словам генерала, к утру четверга интенсивность взрывов на складе с боеприпасами значительно уменьшилась.

Взрывы на складе бывшей воинской части начались днем 7 октября, предположительно, из-за возгорания сухой травы. Из зоны взрывов эвакуировали больше 2300 человек. По факту возбуждено уголовное дело.

Утром в четверг Минобороны сообщило, что увеличило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара до более чем 650 человек. Ночью военным удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, были определены предварительные варианты действий по ликвидации последствий пожара, сказал замминистра Булгаков.

Рязанская область Минобороны Скопинский район Дмитрий Булгаков

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