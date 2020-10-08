Восстановлено движение по трассе "Каспий" в районе горевшего склада под Рязанью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение по федеральной трассе "Каспий", которую перекрывали в среду из-за пожара на военном складе под Рязанью, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Он напомнил, что железнодорожное движение в районе ЧС не прерывалось.

По словам генерала, к утру четверга интенсивность взрывов на складе с боеприпасами значительно уменьшилась.

Взрывы на складе бывшей воинской части начались днем 7 октября, предположительно, из-за возгорания сухой травы. Из зоны взрывов эвакуировали больше 2300 человек. По факту возбуждено уголовное дело.

Утром в четверг Минобороны сообщило, что увеличило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара до более чем 650 человек. Ночью военным удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, были определены предварительные варианты действий по ликвидации последствий пожара, сказал замминистра Булгаков.