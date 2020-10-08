В Думе заявили, что Тихановская будет задержана в случае приезда в РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Включение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в базу разыскиваемых лиц МВД РФ означает, что в случае приезда в Россию она будет задержана и может быть передана Белоруссии, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

"Мы должны будем ее (Тихановскую - ИФ) задержать и экстрадировать по просьбе белорусской стороны", - сказал Рыжак в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что если такое обращение поступит от белорусской стороны, "мы будем вынуждены к этой просьбе присоединиться".

"Раз у нас есть такие форматы взаимоотношений с Белоруссией, то мы должны поддерживать друг друга и в такой деликатной сфере как юридическая", - считает парламентарий. По его словам, "такая норма прописана, и мы должны ее соблюдать".

Ранее стало известно о включении Тихановской в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД. При этом в российском министерстве заявили об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении Тихановской.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ее появление в базе в полиции объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ".

При этом официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Запад" в четверг.