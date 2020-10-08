Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:41Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

В Думе заявили, что Тихановская будет задержана в случае приезда в РФ

В Думе заявили, что Тихановская будет задержана в случае приезда в РФ
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Включение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в базу разыскиваемых лиц МВД РФ означает, что в случае приезда в Россию она будет задержана и может быть передана Белоруссии, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

"Мы должны будем ее (Тихановскую - ИФ) задержать и экстрадировать по просьбе белорусской стороны", - сказал Рыжак в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что если такое обращение поступит от белорусской стороны, "мы будем вынуждены к этой просьбе присоединиться".

"Раз у нас есть такие форматы взаимоотношений с Белоруссией, то мы должны поддерживать друг друга и в такой деликатной сфере как юридическая", - считает парламентарий. По его словам, "такая норма прописана, и мы должны ее соблюдать".

Ранее стало известно о включении Тихановской в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД. При этом в российском министерстве заявили об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении Тихановской.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ее появление в базе в полиции объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ".

При этом официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Запад" в четверг.

Светлана Тихановская Белоруссия Госдума Николай Рыжак МВД РФ

Новости по теме

Новости

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола

В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола
Навальный попал в больницу

Полиция сообщила, что сигнал о минировании омского аэропорта поступил из ФРГ

Навальный попал в больницу

Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы

Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Суд разрешил освободить националиста Дацика по УДО

Власти РФ выделят Крыму около 6 млрд руб. на решение проблем с водой

Неизвестный снаряд взорвался в горах Дагестана

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Семьи в регионах РФ получат еще 10 млрд руб. на детей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');