Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Светлана Тихановская Фото: EPA

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы не имеют оснований для уголовного преследования представителей белорусской оппозиции, однако в случае их задержания на территории РФ будет запущен механизм экстрадиции этих людей на родину, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Никто из них не разыскивается за преступления, совершенные на территории РФ, речи о возбуждении уголовных дел нет. Однако, в силу действующих механизмов Союзного государства, если кто-то попадёт в поле зрение российских правоохранительных органов, он, скорее всего, будет выдан в Белоруссию", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, добавил он, в настоящий момент, никто из лиц, разыскиваемых Белоруссией по делам, связанным с президентскими выборами и последовавшими протестами, в РФ не находится.

Согласно базе данных МВД РФ, в настоящий момент в России объявлены в розыск лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Валерий Цепкало, блогеры из телеграм канала NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич. Все они находятся за пределами Белоруссии либо России.

Позднее, комментируя попадание в базу розыска Тихановской, в МВД РФ сообщили, что уголовных дел в ее отношении не возбуждалось.

В Белоруссии с 9 августа проходят многотысячные акции протеста.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.