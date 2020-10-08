Госзаказчиков поделят на группы риска с июля 2022 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Для госзаказчиков с середины 2022 года будет введено ранжирование по степени риска. Это следует из правил контроля за проведением госзакупок, утвержденных правительственным постановлением. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего вводится три уровня риска: высокий, средний и низкий. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна будет составлять план проведения плановых проверок госзаказчиков с учетом их отнесения к той или иной категории риска.

Критерии определения категории риска

Решение об отнесении конкретного заказчика к какой-либо из этих категорий будет приниматься на основании трех критериев. Один их них – количество закупок с нарушениями закупочного законодательства, выявленными на основании внеплановых проверок, проведенных по жалобам участников торгов.

Другой критерий – количество случаев неисполнения предписаний ФАС.

Еще один критерий – число случаев по невключению подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков при одностороннем расторжении контракта.

Каждый из критериев будет рассчитываться на основании информации, размещенной в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по соответствующей формуле. Для определения категории риска вводится своя формула, по которой заказчик может набрать от 0 до 100 баллов.

К высокой категории риска будут относиться госзаказчики, набравшие 60-100 баллов, к средней категории риска - 30-60 баллов, к низкой - 0-30 баллов.

Помимо этого, в правилах осуществления контроля за проведением госзакупок определены предмет, форма, сроки, периодичность проведения проверок, порядок оформления результатов таких проверок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов в сфере закупок, порядок действий контрольных органов и их должностных лиц при неисполнении предписаний и т.п.

В апреле 2019 года были приняты поправки к закону "О контрактной системе" (№44-ФЗ), определяющие порядок организации контроля в сфере госзакупок. Согласно принятым поправкам, правительство РФ должно было утвердить единый порядок осуществления контроля за проведением госзакупок (предполагалось, что соответствующее постановление будет принято летом 2019 года). При этом органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.

ФАС подготовила проект единых правил осуществления контроля в госзакупках в начале текущего года.

"В ближайшее время планируем внести в правительство РФ проект правительственного постановления о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, уже согласованный со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - говорил в январе начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов.