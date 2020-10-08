Суд отложил иск частного инвестора к "Мосбирже" из-за "аншлага" в зале

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 8 октября провел заседание, которое длилось всего минуту: суд перенес на 10 декабря рассмотрение иска частного инвестора Игоря Гуревича к "Московской бирже". Причиной переноса стало то, что присутствовать на заседании хотели слишком много людей, передал корреспондент "Интерфакса".

В зале суда по новым "коронавирусным" требованиям, могли присутствовать только три человека, максимум по одному представителю от стороны. На заседание пришли семеро - четыре представителя от ответчиков и три - от истца. Судья решил заседание перенести и найти зал побольше.

Гуревич был недоволен приостановкой торгов фьючерсами на нефть WTI в апреле и экспирацией контракта по цене минус $37,63 за баррель. Он подал иск к "Мосбирже", брокеру "Финам" и "Национальному клиринговому центру" (НКЦ, входит в группу "Мосбиржи") 18 августа 2020 года. Это был первый иск, поданный из-за ситуации с фьючерсами на нефть от одного лица: сейчас в суде рассматривается коллективный иск почти на 51 млн рублей.

Гуревич потребовал признать недействительными условия методики определения НКЦ риск-параметров срочного рынка "Мосбиржи" и правил организованных торгов биржи, говорится в материалах суда.

20 апреля в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX) с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница.

При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

"Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

2 октября Арбитражный суд Москвы отказал группе истцов из 16 человек в подобном иске к "Мосбирже" на сумму почти 40 млн рублей.