"Московская биржа" с 6 июля сможет торговать фьючерсами по отрицательным ценам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 6 июля 2020 года запускает новую версию торгово-клиринговой системы срочного рынка с поддержкой отрицательных цен, говорится в сообщении организатора торгов.

На первом этапе функционал поддержки отрицательных цен будет доступен для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта - NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта - CL).

В дальнейшем по мере необходимости и готовности участников планируется расширение перечня инструментов, торги которыми могут проводиться по отрицательным ценам, отмечается в сообщении.

Биржа с 26 мая проводит тестирование торгов с отрицательными ценами на тестовом полигоне срочного рынка Т1, где реализована поддержка работы с отрицательными ценами.

Ранее комитет по срочному рынку одобрил предложения "Московской биржи" по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Это стало актуальным после беспрецедентного снижения в апреле текущего года котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) до отрицательных значений.

Беспрецедентный апрельский минус

20 апреля в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

Торги остановились

"Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Московская биржа в тот же день попросила CME Group (в нее входят Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта.

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Тогда впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.