В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола

Cотрудники МЧС РФ во время забора проб воды в акватории Камчатки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Превышение фосфат-ионов в 10,8 раз, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза установлено в результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке, сообщили в Минприроды РФ. Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора.

В ведомстве уточнили, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки. После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза – по нефтепродуктам.

Первые анализы прибрежных вод выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, отметили в СКР.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).