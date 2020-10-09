Кремль отметил ярко выраженные элементы хаоса в Киргизии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле отметили запутанность и хаотичность происходящего в Киргизии.

"Элементы хаоса налицо, ярко выраженные, я бы сказал, элементы хаоса налицо", - сказал на брифинге 9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лишним подтверждением сложности ситуации он назвал сообщения о том, что кандидатура секретаря Совбеза страны Омурбека Суваналиева не была воспринята Государственным комитетом национальной безопасности.

"Мы читали такие сообщения, но это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность и запутанность, хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь, что называется, "нащупать почву под ногами". Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию", - сказал Песков.

Беспорядки в Бишкеке начались 5 октября после того, как Центризбирком объявил предварительные результаты парламентских выборов. Их не признала часть оппозиционных партий. Протестующие захватили здание парламента в столице, а также некоторые другие административные здания, освободили из мест заключения оппозиционных политиков, в том числе экс-президента Алмазбека Атамбаева. Начали поступать сообщения о захвате месторождений и офисов компаний.

В парламенте сменился спикер, парламент назначил премьер-министром освобожденного из колонии экс-депутата Садыра Жапарова и начал готовиться к импичменту президента. Сообщалось о фактической смене руководства МВД и ГКНБ. Оппозиционные силы сформировали несколько координационных советов для смены власти и выдвинули разные требования.

8 октября директор ФСБ Александр Бортников провел телефонный разговор с новым руководителем ГКНБ Омурбеком Суваналиевым, а Кремль выразил поддержку действиям этого силовика.

Вечером 8 октября президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, но только после того, как ситуация в Киргизии вернется в правовое русло. Он выразил готовность сменить правительство и сказал, что ждет, чтобы Центризбирком назначил новые выборы. Спецслужбы Киргизии заявили, что должны быть вне политики, а политиков призвали к переговорам.

Утром 9 октября Жээнбеков отправил в отставку старого премьер-министра и правительство, а также снял Суваналиева с должности главы ГКНБ. Суваналиев подтвердил, что больше не координирует работу ГКНБ и покинул эту спецслужбу по просьбе ее ветеранов.

В пятницу в стране продолжились митинги сторонников и противников Жээнбекова. Освобожденный из СИЗО экс-президент Алмазбек Атамбаев призвал Жээнбеков уйти в отставку.