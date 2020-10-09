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В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека с 9 по 21 октября режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государств.

Режим ЧП вводится с 20:00 часов 9 октября до 08:00 часов 21 октября.

Согласно указу главы государства, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Кроме того, указом определено положение о комендатуре Бишкека. Она вправе определить меры и временные ограничения прав и свобод граждан, в частности вводить комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

Киргизские волнения

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов. В ходе протестов были захвачены здание парламента в столице и другие административные здания, Протестующие освободили из мест заключения оппозиционных политиков, в частности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В парламенте сменился спикер: им стал депутат парламентской фракции "Бир Бол" ("Будь един") Мыктыбек Абдылдаев. Депутаты парламента на экстренном заседании проголосовали за назначение освобожденного из колонии Садыра Жапарова премьер-министром (он отбывал наказание за захват заложника).

Вскоре после начала протестов в Бишкеке Госкомитет нацбезопасности возглавил и.о. секретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев. Он объяснял, что координировал работу силовых структур во время беспорядков, так как руководства ГКНБ на рабочем месте не было. Сообщалось о фактической смене руководства МВД.

Оппозиционные силы сформировали несколько координационных советов, чтобы сменить власть, и выдвинули разные требования.

Спустя время, появились сообщения о захвате офисов компаний и месторождений.

В ночь на пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку как только "страна встанет на путь законности". Освобожденный из СИЗО бывший президент Атамбаев также призвал Жээнбекова уйти в отставку.

В пятницу в Бишкеке проходит сразу несколько протестных акций, митингуют сторонники и противники Жээнбекова.

9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство, а также снял Суваналиева с должности главы ГКНБ.

Столкновения в Бишкеке

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Киргизия Бишкек Сооронбай Жээнбеков

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