Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра страны Кубатбека Боронова и правительства, сообщила пресс-служба главы государства.

Тем, кто до сих пор занимал должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров и других членов правительства, предложат продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Указ вступил в силу с момента подписания.

В ночь на 9 октября Жээнбеков выпустил обращение, в котором выразил готовность уйти в отставку, как только страна вернется на путь законности. Он также объяснил предстоящие решения.

Президент напомнил, что Центризбирком признал недействительными прошедшие парламентские выборы. По его словам, ЦИК должен назначить новые выборы, чтобы снизить политическую напряженность. Также он считает необходимым отправить в отставку правительство, чтобы создать законные основания для новых назначений.

Чтобы узаконить назначение нового премьера, необходимы решения парламента и президентский указ, отметил Жээнбеков и выразил готовность подписать такой указ и легитимизировать уже состоявшиеся кадровые решения, если будет решение парламента.

Утром в пятницу бывший премьер-министр Темир Сариев высказал мнение, что Жээнбеков готов подать в отставку после подписания указов об отставке правительства и назначения нового кабинета.

6 октября после ночи массовых протестов в Бишкеке парламент Киргизии утвердил отставку Боронова и поставили во главе правительства бывшего оппозиционного депутата Садыра Жапарова. Протестующие освободили Жапарова из колонии, где он отбывал 11,5 лет за захват заложника в ходе несогласованного митинга на месторождении "Кумтор" в 2013 году. Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по этому делу уже после его назначения премьером.

9 октября ВС уточнил, что называть это решение оправданием неверно: дело Жапарова направлено на досудебное производство.