Жээнбеков утвердил отставку председателя Госкомитета нацбезопасности

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом снял Орозбека Опумбаева с должности председателя Госкомитета нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее в пятницу президент подписал указ об отставке премьер-министра и правительства республики.

Вскоре после начала протестов в Бишкеке ГКНБ возглавил и.о. секретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев. Он объяснил "Интерфаксу", что координировал работу силовых структур во время беспорядков, так как руководства ГКНБ на рабочем месте не было.

"Координация закончилась и я вернулся к исполнению своих прежних обязанностей заместителя секретаря Совета безопасности. И.о. главы ГКНБ больше не являюсь", - сказал он в пятницу.

Утром в пятницу Суваналиева вывели из состава Госкомитета нацбезопасности, и руководство ГКНБ, ветераны и личный состав "выпроводили" его из центрального офиса ГКНБ. Это произошло после собрания, на котором обсуждалось обращение руководства, ветеранов и личного состава ГКНБ: они заявили, что силовые структуры должны оставаться вне политики.

ГКНБ "не будут служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил и быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп", а его коллектив "един и не делится по региональным, национальным или другим признакам", говорится в заявлении.

За время исполнения обязанностей главы ГКНБ Суваналиев успел провести телефонные переговоры с главами спецслужб России и Казахстана и обсудить с ними общественно-политическую ситуацию в стране, а также поблагодарить за оказываемую помощь.

О переговорах Суваналиева с директором ФСБ Александром Бортниковым в четверг на брифинге говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Бортников выразил поддержку действиям ГКНБ по стабилизации обстановки и недопущению хаоса. Песков также выразил надежду, что усилия Суваналиева будут способствовать стабилизации.

8 октября руководители силовых структур и правоохранительных органов Киргизии на совещании под председательством Суваналиева потребовали от всех политических сил начать переговоры для восстановления законности и стабильности в республике.