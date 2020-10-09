МАК назвал причину выкатки SSJ-100 за пределы ВПП в Якутске в 2018 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Причиной выкатки самолета SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в аэропорту Якутска в октябре 2018 года были неверные данные об обледенении взлетно-посадочной полосы, которые экипаж получил от служб аэродрома. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета, опубликовавшая в пятницу отчет о расследовании происшествия.

Службы доложили экипажу о коэффициенте сцепления обледеневшей полосы 0,45, тогда как реальный коэффициент – менее 0,3 - "не позволял выполнять посадку согласно действующим нормативным документам", сказано в отчете.

"Это привело к значительному увеличению посадочной дистанции, выкатыванию самолета за пределы ВПП и столкновению со стыком реконструируемого участка ВПП высотой около 0,4 м, которое привело к разрушению основных опор шасси и повреждению силовых элементов планера с течью топлива без возникновения пожара", - сказано в документе.

Способствовали случившемуся отсутствие соединительного пандуса между действующей и реконструируемой частями ВПП, неэффективность системы управления безопасностью полетами аэропорта Якутска "в части выявления и контроля рисков, связанных с возможностью образования льда на полосе", и недостаточный контроль этой системы "со стороны авиационных властей".

Самолет "Якутии" выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту. После посадки в условиях гололеда "суперджет" выкатился за пределы рабочей части полосы на расстояние около 250 метров. За медицинской помощью после происшествия обратились 4 пассажира.

Работы по эвакуации самолета продолжались более 12 часов, "что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала", отмечала ранее Росавиация.