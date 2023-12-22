"Ингосстрах" отсудил 1,1 млрд рублей у аэропорта Якутска и Росавиации

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск "Ингосстраха" к Росавиации, двум ее дочерним предприятиям и аэропорту Якутска на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом говорится на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Суд 5 апреля приостанавливал производство по иску. В определении суда тогда было сказано, что дело приостановлено до вступления в силу решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по иску АО "Страховая компания "Стерх"" к ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", АО "Аэропорт Якутск" о взыскании страховой выплаты в порядке суброгации в размере 126,2 млн рублей.

СК "Стерх" в якутском суде указала, что "обладает правом требования в порядке суброгации в части компенсации не менее 10% от размера выплаченного страхового возмещения (126 222 768 рублей)".

В московском суде аналогичное требование заявлено СПАО "Ингосстрах", но в размере 90% от выплаченного страхового возмещения (1,1 млрд рублей).

Обе страховые компании заявили одно правовое основание - суброгация и возмещение ущерба, подчеркивается в определении суда. Ответчики возражали по заявленным требованиям на основании одинаковых доводов и письменных доказательств.

При этом определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 3 октября 2022 года была назначена судебная оценочная экспертиза.

11 сентября производство по делу в московском суде было возобновлено.

Столичный суд 17 декабря 2021 года уже приостанавливал производство по иску, 13 сентября 2022 года в суд поступило заявление "Ингосстраха" о возобновлении дела.

Этот иск зарегистрирован в суде 11 октября 2021 года.

Сумма данного иска совпадает со страховой выплатой, которую страховщик осуществил за повреждение самолета SSJ100. Борт выкатился за пределы ВВП аэропорта Якутска в октябре 2018 года и получил повреждения, после которых не подлежал ремонту. У самолета был деформирован фюзеляж в носовой части, повреждены топливные баки и двигатели, разрушены основные стойки шасси, пробиты закрылки. После рассмотрения инцидента происшествие было признано страховым случаем, повреждения воздушного судна квалифицированы как полная конструктивная гибель, была произведена выплата перестраховочного возмещения в размере 1,13 млрд рублей.

В пресс-службе "Ингосстраха" агентству ранее подтвердили, что иск связан с данным страховым случаем.