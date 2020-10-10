Двоих активистов доставили в больницу после акции в Хабаровске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два человека были доставлены в больницу после не согласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которую пресекла полиция, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"Женщину осмотрели и отпустили домой, второго осматривают врачи. Состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил "Интерфаксу", что в больнице находятся двое участников акции, в том числе водитель "фургаломобиля" Андрей Маклыгин.

Как сообщалось, акция в Хабаровске в субботу началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края около полудня. После шествия участники акции вернулись на площадь имени Ленина. На место прибыли полицейские, они пресекли акцию.

По данным мэрии Хабаровска, были задержаны 25 человек.