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Акция протеста сторонников Фургала возобновилась в Хабаровске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала второй раз за субботу проводят несанкционированную акцию протеста, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий.

Акция началась около 19:30 по местному времени (12:30 по Москве). Люди снова собрались у здания правительства Хабаровского края. Некоторые находились там большую часть дня.

По оценкам оппозиции, на площади имени Ленина находится около 500 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Фургала, также звучит критика органов власти.

У здания правительства дежурят полицейские. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о том, что акция не санкционирована с властями и в случае отказа участников ее прекратить к ним будет применена физическая сила.

Как сообщалось, ранее ОМОН пресек не согласованную с властями дневную акцию поддержки Фургала.

После митинга и шествия, которые традиционно начинаются в 12:00, протестующие разбили палатки прямо на газонах площади. Как сообщили в мэрии, "силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка".

По данным пресс-службы администрации города, в результате были задержаны 25 человек. Двоих направили в больницу, после осмотра врачей они были отпущены домой. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

Хабаровск

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