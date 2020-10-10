Мэрия Хабаровска уточнила число задержанных на несогласованной акции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Хабаровске задержала около трех десятков человек на несогласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила в субботу пресс-служба мэрии Хабаровска.

Ее представитель рассказал "Интерфаксу", что задержано всего 25 человек: 20 мужчин и пять женщин.

Как сообщили в мэрии, "идет анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций".

По данным пресс-службы администрации города, после митинга и шествия, которые традиционно начинаются в 12:00, "протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности - были смонтированы три таких сооружения".

В мэрии заявили, что также активисты принесли к палаткам мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, "доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади".

"Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки, - добавили в пресс-службе. - Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка".

Ранее представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил "Интерфаксу" о задержании на акции 40 человек.