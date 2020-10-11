В двух монастырях Тюменской области выявили коронавирус

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Выявлены несколько случаев заболевания COVID-19 в монастырях Тюменской области, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса в воскресенье.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора не выдавало предписания на закрытие ни одного монастыря в области.

Со ссылкой на информацию Роспотребнадзора сообщается, что на данный момент известно о двух случаях COVID-19 в Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре и одном - Абалакском Знаменском монастыре.

По данным на 11 октября за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 10 617 случаев.