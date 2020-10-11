Власти Подмосковья назвали своей задачей избежать карантина

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Введение в Московской области карантина из-за распространения коронавирусной инфекции приведет к экономическим проблемам, поэтому актуальная задача властей - не допустить этого, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Наша задача - не допустить закрытия на карантин, если карантин - то все, труба, дело труба, потому что экономика останавливается", - сказал Воробьев в эфире программы "Неделя в городе" канала "Россия-1" (ВГТРК).

По словам губернатора региона, на работу в Подмосковье привлечено дополнительно 700 врачей, в том числе военных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрытие столичной экономики из-за распространения коронавируса - это последний из возможных шагов, на который московские власти идти не хотят.

По состоянию на утро субботы в Московской области было выявлено почти 77 тыс. случаев заражения коронавирусом, 58,2 тыс. заболевших выздоровели, скончались 1,4 тыс. человек. За прошлые сутки было выявлено 416 новых случаев COVID-19.