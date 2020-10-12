"Яндекс.Маркет" отказался от планов провести IPO

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU -Вопрос о проведении IPO перед "Яндекс.Маркетом" и его акционером больше не стоит, сообщил "Интерфаксу" руководитель компании Максим Гришаков.

"Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce это надолго, что это большая "стройка", то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет", - сказал он.

Возможность публичного размещения "Яндекс.Маркета" долгое время обсуждалась в период существования одноименного совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка. Тогда Гришаков допускал возможность проведения IPO в 2022-2023 годах.

В середине 2020 года года в рамках раздела активов между партнерами "Яндекс" вернул "Яндекс.Маркет" под свое управление, став его единственным акционером. Совет директоров после изменения структуры собственников также перестал существовать, уточнил Гришаков.

"Сейчас есть совет директоров "Яндекса", и самые важные стратегические решения мы согласовываем с ним. Все остальные решения мы принимаем сами, либо просто общаясь с топ-менеджерами "Яндекса", которые заинтересованы в общем успехе. Мы договариваемся, принимаем решения и идем дальше. В этом случае как раз все гораздо быстрее начало решаться. Бюрократии сильно меньше", - подчеркнул он.

В начале октября один из конкурентов "Яндекс.Маркета" интернет-ритейлер Ozon направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO. Количество планируемых к размещению на бирже акций, а также их ценовой диапазон пока не определены. Ozon не указал и сроки планируемого IPO, отметив лишь, что оно планируется после проверки со стороны SEC.