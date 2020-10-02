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Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon сообщил, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO, говорится в сообщении компании.

Количество планируемых к размещению на бирже акций, а также их ценовой диапазон пока не определены.

Ozon не указал и сроки планируемого IPO, отметив лишь, что его планируется провести после проведения процедур проверки со стороны SEC.

Днем ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение на одной из бирж США. По ее сведениям, компания в конфиденциальном режиме подала документы в SEC и ее бизнес может быть оценен в $3-5 млрд. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Ozon основан в 1998 году. На площадке представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 16 000 точек выдачи заказов.

Во II квартале 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 млрд рублей - на 188% больше, чем годом ранее. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, показатель вырос на 132% год к году.

В 2020 году Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

Ранее топ-менеджмент "Системы" говорил, что в течение 2020 года Ozon может потребоваться около 10 млрд рублей от инвесторов, при этом сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

При этом АФК ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера и позволил бы ему развивать логистические мощности.

В июне Reuters сообщал, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк. Финдиректор АФК Владимир Травков на это сказал, что "Система" ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности.

Ozon США Московская биржа SEC АФК Система Baring Vostok Goldman Sachs Morgan Stanley

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