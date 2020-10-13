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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
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Гендиректор РФПИ обвинил Запад в борьбе с российской вакциной

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN выразил удивление тому, что Запад вместо того, чтобы заодно с Россией бороться с коронавирусом, борется с российской вакциной. Эту позицию он назвал политической.

Пандемия коронавируса

Он отметил противоречивые заявления Запада, который, в одних случаях утверждает, что в России прививки от коронавируса делаются в первую очередь миллиардерам, в других - что людей вакцинируют в принудительном порядке. Причем в первом случае - вакцина хорошая, во втором - плохая, отметил Дмитриев.

Он отверг слова журналистки о том, что вакцину Sputnik V разработали так быстро из-за "политического давления со стороны Кремля".

"Если и существует политическое давление, то это давление со стороны Запада, который пытается подорвать доверие к нашей вакцине", - сказал глава РФПИ.

В ответ на звучавшие в США обвинения в том, что Россия пытается похитить американские разработки в области вакцины от COVID-19, Дмитриев сказал: "Странно, что Россию постоянно хотят выставить в черном цвете. Посмотрите на эту вакцину, она работает. Давайте работать над вакцинами совместно".

В июле британские спецслужбы отметили попытки "российских киберагентов" атаковать разработчиков вакцин от COVID-19. Тогда Дмитриев говорил, что в этом нет смысла.

Ведущая CNN привела мнение главного американского вирусолога Энтони Фаучи, который, не будучи "политически мотивирован", усомнился в безопасности российской вакцины. Дмитриев предложил Фаучи "изучить вакцину, чтобы понять, как она действует", выразив готовность предоставить ему образцы препарата.

В качестве примера безопасности вакцины Дмитриев сообщил, что он сам, а также все члены его семьи привились, и поделился ощущениями.

В середине августа, на следующий день после регистрации Sputnik V российским Минздравом, Фаучи отметил, что "иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Кирилл Дмитриев коронавирус Sputnik V США Энтони Фаучи Великобритания

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