Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Больше половины российских компаний не смогут вновь пережить ограничения, если случится вторая волна пандемии, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В ходе встречи с бизнес-сообществом, которая проходит в Ставрополе, он отметил, что сейчас предприниматели следят за данными по COVID-приросту и опасаются, что "опять начнут закрывать людей, сажать на удаленную работу".

"Сложно пока сказать, будут ли новые ограничительные меры (в случае второй волны коронавируса - ИФ), но по нашим расчетам, по нашим соцопросам, около 70% бизнеса заявили, что (их предприятия - ИФ) не переживут вторую волну. Сейчас делаем все возможное, чтобы уговорить государство не закрываться", - сказал Титов.

Он добавил, что не видит оснований для того, чтобы снова вводить режим, при котором люди не смогут выходить из дома. Титов сослался на выводы ученых о том, что карантин ожидаемого эффекта не дает.

"Возможно, необходимо только изолировать какие-то определенные группы, а жизнь должна продолжаться. У власти тоже понимание это есть, что этот вирус экономический хуже, чем биологический", - отметил он.

По его словам, в целом бизнес был не удовлетворен той помощью, которая оказывалась в связи с пандемией.