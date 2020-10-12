Двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии из-за стрельбы в Нижегородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Врачи борются за жизнь трех пострадавших в результате стрельбы в Борском районе Нижегородской области.

"Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое", - сообщила пресс-служба губернатора региона.

Со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщается, что в Борскую центральную районную больницу из Нижнего Новгорода направлена бригада специализированной медпомощи больницы имени Семашко. Власти готовы при необходимости задействовать санитарную авиацию и эвакуировать пострадавших в областные медентры.

Поиск стрелявшего продолжается. В сообщении также говорится, что правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

По данным регионального управления СКР, 12 октября в деревне Большеорловское мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Трое мужчин погибли, три женщины были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек.