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Стрельбу по нижегородскому автобусу вел молодой человек с 2 ружьями

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Молодой человек, устроивший стрельбу по автобусу в Нижегородской области, вооружён, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. Известно о трех погибших в результате стрельбы.

По данным собеседника агентства, злоумышленник - местный житель, у него с собой, предварительно, два ружья и несколько десятков патронов.

В результате обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области погибли несколько человек, ещё несколько получили ранения.

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Врачи борются за жизнь троих пострадавших. Как уточняет пресс-служба губернатора региона, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, 12 октября в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

Нижегородская область

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