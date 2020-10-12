Стрельбу по нижегородскому автобусу вел молодой человек с 2 ружьями
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Молодой человек, устроивший стрельбу по автобусу в Нижегородской области, вооружён, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. Известно о трех погибших в результате стрельбы.
По данным собеседника агентства, злоумышленник - местный житель, у него с собой, предварительно, два ружья и несколько десятков патронов.
В результате обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области погибли несколько человек, ещё несколько получили ранения.
Врачи борются за жизнь троих пострадавших. Как уточняет пресс-служба губернатора региона, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек, сообщает региональное управление СКР.
По версии следствия, 12 октября в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.