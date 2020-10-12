От стрельбы в Нижегородской области пострадала бабушка нападавшего

Автомобиль скорой помощи на месте обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области Фото: Борское информационное агентство/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Юноша, устроивший в понедельник стрельбу в деревне в Борском районе Нижегородской области и убивший трех человек, также стрелял в свою бабушку, ей удалось выжить, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он выстрелил в свою бабушку. Она жива, госпитализирована. Затем он начал стрельбу в других местах, в том числе на улице", - сказал собеседник агентства.

Между тем другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый - житель Нижнего Новгорода. "Он приехал к бабушке в деревню, по предварительным данным, ружье было при нем", - сказал источник. Он предположил, что юноша мог поссориться с бабушкой и после этого начать стрельбу. Также, по предварительным данным, одной из его жертв стал сосед.

"Погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса, по которому он также открыл стрельбу, нет", - добавил источник.

Ранее региональное СУ СКР сообщило, что 12 октября в деревне Большеорловское мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия и скрылся. Трое мужчин скончались, три женщины попали в больницу с огнестрельными ранениями, состояние двоих - крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело, поиском стрелявшего занимаются ОМОН и СОБР. В соцсетях и телеграм-канале "Нижний №1" распространена ориентировка на подозреваемого.

"В с. Большеорловское... около 15:30 12.10 совершено убийство из гладкоствольного ружья. Подозревается (гражданин) 06.06.2002 г.р., при себе имеет два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов. Может передвигаться на машине Kia... Скрылся в сторону лесного массива", - говорится в ориентировке, к которой прилагается фото подозреваемого.

При этом в пресс-службе Росгвардии отметили, что, согласно базе данных ведомства, молодой человек является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года.