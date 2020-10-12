Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по автобусу в Борском районе Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, есть погибшие. Стрелявший скрылся.

"Трое и трое, по уточненной информации", - сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Борского района, отвечая на просьбу подтвердить количество погибших и пострадавших при стрельбе.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением данной информации от официальных представителей правоохранительных органов.