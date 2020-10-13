СКР проверит законность владения оружием нижегородским стрелком

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, законно ли владел оружием юноша, расстрелявший трех человек в Нижегородской области, а также проявлял ли он агрессию в подростковом возрасте, сообщает СКР.

"Следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР также сообщили, что в рамках расследования дела будет проведен ряд экспертиз. "В том числе с целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 октября в деревне Большеорловское Нижегородской области открыл стрельбу вооруженный огнестрельным оружием 18-летний юноша. В результате трое мужчин скончались от ранений, трое пострадавших, в том числе его родная бабушка, были госпитализированы в больницу и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позднее тело стрелявшего было найдено. По предварительным данным, он покончил с собой.

В Росгвардии накануне сообщали, что молодой человек владел оружием на законных основаниях.