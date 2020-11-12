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В больнице от ранений умерла бабушка нижегородского стрелка

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв стрельбы, устроенной бывшим школьником Данилом Монаховым в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области, увеличилось до четырех.

В региональном Минздраве не уточнили личность того, кто скончался, однако информированный источник сообщил "Интерфаксу", что это бабушка стрелка.

Пациентка умерла в четверг утром, сказали агентству в Минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы имени Семашко. В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения женщины, но полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью.

Два других пациента выписаны, добавили в Минздраве. В результате стрельбы погибли три человека, трое получили ранения.

18-летний Данил Монахов устроил стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Уголовные дела

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Помимо этого после трагедии возбудили уголовные дела в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и бывшего заместителя начальника этого отдела полиции по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В частности, инспектор по делам несовершеннолетних в марте проводила проверку в отношении Монахова, являвшегося учеником одной из школ. Педагоги школы выявили "негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям" и направили информацию об этом в полицию.

В материалах доследственной проверки, проводимой инспектором, было достаточно "данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного статьей о приготовлении к убийству. Однако, несмотря на это, инспектор "приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела" на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления.

В свою очередь заместитель начальника отдела полиции утвердил данное постановление. В результате профилактические меры к Монахову приняты не были.

Также по обвинению в халатности был арестован психиатр-нарколог медицинской организации, выдавший медицинские справки подозреваемому в стрельбе.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый произвел осмотр 18-летнего Монахова ненадлежащим образом, в результате чего у проходившего освидетельствование не были выявлены психические расстройства и расстройства поведения, при наличии которых противопоказано владение оружием. Позже подразделением Росгвардии Монахову была выдана лицензия на приобретение охотничьего огнестрельного оружия.

Нижегородская область Данил Монахов

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