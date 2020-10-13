Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрирует до конца недели вторую вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром "Вектор", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российских вакцин в клинических исследованиях находится две, одна зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал Мурашко на конференции в РАНХиГС во вторник.

Как сообщалось, в Минздрав поданы документы для регистрации вакцины, разработанной "Вектором".

Планируемая дата регистрации - 15 октября, сообщал гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков и учителей.

Центр имени Чумакова также разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Она также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.