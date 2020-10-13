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Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрирует до конца недели вторую вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром "Вектор", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российских вакцин в клинических исследованиях находится две, одна зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал Мурашко на конференции в РАНХиГС во вторник.

Как сообщалось, в Минздрав поданы документы для регистрации вакцины, разработанной "Вектором".

Планируемая дата регистрации - 15 октября, сообщал гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.

МоскваВ Москве начались пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V"Читать подробнее

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков и учителей.

Центр имени Чумакова также разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Она также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Минздрав РФ Вектор

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