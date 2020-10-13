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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
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Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - За год от коронавируса возможно будет вакцинировать 70% населения России, что сделает вирус управляемым, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Можем надеяться, что к концу ноября - началу декабря миллионы доз вакцины будут поступать в гражданский оборот", - сказал Гинцбург на конференции в РАНХиГС во вторник. После этого, по его словам, за 10-12 месяцев можно будет привить от коронавируса 70% населения РФ, что сделает COVID-19 вакциноуправляемой инфекцией.

Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до конца недели будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, разработанная государственным научным центром "Вектор".

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Центр имени Чумакова также разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Между тем во вторник в России зафиксирован рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки с момента начала распространения инфекции в РФ: 13 868 человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус

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