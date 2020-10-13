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Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Достижения пика и стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ по аналогии с гриппом следует ожидать не менее чем через 14 недель с начала роста, считает бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Продолжительность периода нарастания, стабилизации и снижения будет явно не 7-9 недель, как при гриппе, а в несколько раз больше - если в два раза, то 14-18 недель, или даже дольше. Это основано на прецедентной практике - подобная инфекция, с подобными механизмами передачи, которой является грипп", - сказал Онищенко во вторник "Интерфаксу".

По словам депутата, COVID-19 распространяется намного медленнее гриппа, соответственно замедлено и формирование популяционного иммунитета у населения, способного сократить рост заболеваемости.

"Месяц назад, до этого роста, были проведены исследования, и там была показана цифра 20% популяционного иммунитета к коронавирусу в Москве. Для гриппа популяционный иммунитет, после которого начинается падение - это примерно 60%", - отметил Онищенко.

Он добавил, что не считает введение жесткой изоляции населения эффективной мерой борьбы с пандемией, но необходимо обеспечить защиту основных групп риска.

"Чем больше мы будем сидеть в изоляции, тем труднее будет идти этот процесс, это аксиома, поэтому сегодня мы должны не просто по мартовскому пути не идти, когда два месяца вся страна не работала... у нас есть четкое понимание, что тяжелее всего болеет старшее поколение, и его нужно максимально защитить, но не закрыть в пятиэтажках хрущевских, а дать возможность функциональной изоляции", - сказал депутат.

По данным оперативного штаба, во вторник суточный прирост заболевших в России составил 13 868 случаев, умерли 244 человека.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. В воскресенье, 11 октября, был отмечен рекордный рост - 13 634 случая, чего не было с самого начала эпидемии в стране.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус

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