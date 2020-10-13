Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии заявляют, что Данил Монахов, убивший трех человек в Нижегородской области, предоставил все необходимые документы для получения разрешения на оружие, причин отказывать ему не было.

Утверждается, что Монахов в установленном порядке представил заявление, паспорт, медицинское заключение по форме об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием от 20 июля 2020 года, медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов от 20 июля 2020 года. Кроме этого, он представил охотничий билет, документы о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием (свидетельство серии ОР № 007793 и акт проверки знания правил безопасного обращения, выданные 12 августа 2020 г.), сообщили в ведомстве.

Проверки показали, что Монахов к уголовной и административной ответственности не привлекался.

"Таким образом, оснований для отказа в выдаче Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось", - сказали в Росгвардии.

Там добавили, что сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области проведена проверка обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов к оружию.

Кроме этого, после проверок был составлен акт, что оружие и патроны хранятся правильно.

Ранее в СК РФ заявили, что Монахов получил разрешение на ношение оружия без прохождения необходимого медосмотра.

Помимо дела об убийстве, возбужденного после инцидента, СК возбудил дело о халатности.

По данным следствия, молодой человек страдал депрессией, однако на учете психиатра не состоял.