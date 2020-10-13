Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии заявляют, что Данил Монахов, убивший трех человек в Нижегородской области, предоставил все необходимые документы для получения разрешения на оружие, причин отказывать ему не было.

Утверждается, что Монахов в установленном порядке представил заявление, паспорт, медицинское заключение по форме об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием от 20 июля 2020 года, медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов от 20 июля 2020 года. Кроме этого, он представил охотничий билет, документы о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием (свидетельство серии ОР № 007793 и акт проверки знания правил безопасного обращения, выданные 12 августа 2020 г.), сообщили в ведомстве.

Проверки показали, что Монахов к уголовной и административной ответственности не привлекался.

"Таким образом, оснований для отказа в выдаче Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось", - сказали в Росгвардии.

Там добавили, что сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области проведена проверка обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов к оружию.

Кроме этого, после проверок был составлен акт, что оружие и патроны хранятся правильно.

Ранее в СК РФ заявили, что Монахов получил разрешение на ношение оружия без прохождения необходимого медосмотра.

Помимо дела об убийстве, возбужденного после инцидента, СК возбудил дело о халатности.

По данным следствия, молодой человек страдал депрессией, однако на учете психиатра не состоял.

Нижегородская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');